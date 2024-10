Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 127,50 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 127,50 EUR ab. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 127,24 EUR nach. Bei 128,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 158.341 Aktien.

Bei 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 6,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,19 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 162,67 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024. Das EPS belief sich auf 0,29 EUR gegenüber 1,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 16,00 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

