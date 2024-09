Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagnachmittag verlustreich

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 135,22 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 1,2 Prozent auf 135,22 EUR nach. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 135,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 137,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 104.308 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,24 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 11,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,22 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 160,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,34 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 16,00 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,41 EUR fest.

