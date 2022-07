Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Montagmittag kaum verändert

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kam im XETRA-Handel um 04.07.2022 12:22:00 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 95,15 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 96,61 EUR. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 94,98 EUR. Bei 96,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 113.303 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 121,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 21,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 90,14 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 5,56 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 148,36 EUR.

Am 04.05.2022 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,72 Prozent auf 12.000,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.460,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 27.07.2023 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 5,11 EUR je Aktie belaufen.

