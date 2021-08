Airbus SE (ex EADS)-Aktie aktuell: Airbus SE (ex EADS) mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 116,02 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 116,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 116,16 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.711 Stück gehandelt.

Bei 120,92 EUR markierte der Titel am 29.07.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2020 bei 57,87 EUR.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 130,81 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus. Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,81 EUR fest.

Airbus SE (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.

