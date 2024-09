Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 134,10 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 134,10 EUR abwärts. Bei 132,56 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 132,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 56.823 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 22,40 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 10,34 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,22 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 160,67 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,34 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,00 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 15,90 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 30.10.2024 gerechnet. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

