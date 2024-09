Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 133,46 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 133,46 EUR ab. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 132,56 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 132,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 94.927 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,24 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 9,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,22 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 160,67 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,34 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 16,00 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 29.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,41 EUR im Jahr 2024 aus.

