Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Freitagvormittag ins Plus

Um 09:22 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 104,08 EUR nach oben. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 104,24 EUR zu. Bei 103,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.564 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,06 EUR an. Gewinne von 14,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 88,92 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 17,05 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 148,09 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 12.000,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 15,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.177,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2022 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 01.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,01 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

