Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteidigt am Donnerstagmittag Vortagesniveau

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 153,04 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 153,04 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 154,28 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 152,60 EUR nach. Bei 153,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.382 Stück gehandelt.

Bei 172,82 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,24 EUR am 24.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 21,43 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,42 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 180,56 EUR.

Am 25.04.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,76 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,59 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 12,83 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 11,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 30.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

DAX 40-Titel Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airbus SE (ex EADS)-Investment von vor einem Jahr verdient

Turkish Airlines spricht mit Boeing über mögliche Großbestellung -Boeing-Aktie profitiert

Airbus könnte offenbar mehr als 100 Großraumflugzeuge an China verkaufen - Aktie leichter