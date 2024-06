Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gibt am Freitagvormittag nach

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 152,12 EUR nach.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,9 Prozent auf 152,12 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 152,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 153,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.948 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 11,98 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,24 EUR am 24.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 20,96 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,42 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 180,56 EUR.

Am 25.04.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,83 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,76 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 6,53 EUR je Aktie aus.

