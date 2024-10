Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 127,34 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 127,34 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 127,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 127,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 91.943 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 172,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 35,72 Prozent Luft nach oben. Bei 120,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,58 Prozent.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,23 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 162,67 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 30.07.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,00 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 15,90 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,30 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

KW 40: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Handel in Paris: CAC 40 bewegt letztendlich im Plus

Aufschläge in Paris: Anleger lassen CAC 40 nachmittags steigen