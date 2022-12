Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 108,18 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 107,04 EUR aus. Bei 108,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 356.717 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 121,06 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Bei 86,53 EUR fiel das Papier am 03.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 25,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 148,18 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 13.309,00 EUR gegenüber 10.518,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 16.02.2023 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,97 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

