Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zieht am Mittwochmittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 159,44 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 159,44 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 159,76 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 158,24 EUR. Bisher wurden via XETRA 88.725 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 7,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 21,76 Prozent wieder erreichen.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,18 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 163,63 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 vor. Das EPS belief sich auf 1,24 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,69 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.02.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,09 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 klettert zum Handelsende

Optimismus in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels steigen

Freundlicher Handel: CAC 40 letztendlich freundlich