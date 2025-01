Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 158,78 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,3 Prozent auf 158,78 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 159,76 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 158,24 EUR. Bisher wurden via XETRA 192.748 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 8,12 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2024 bei 124,74 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 21,44 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,18 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 163,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 15,69 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,32 Prozent gesteigert.

Am 13.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,09 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

