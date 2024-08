Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zieht am Mittag an

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 135,18 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 135,18 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 135,92 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 134,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 44.670 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 172,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,84 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,22 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 161,33 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 16,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

