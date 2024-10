Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 126,42 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 126,42 EUR bewegte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 126,82 EUR zu. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 125,20 EUR nach. Bei 126,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 89.528 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 172,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 36,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,24 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 4,89 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,23 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 161,56 EUR.

Am 30.07.2024 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,29 EUR gegenüber 1,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,00 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 präsentieren. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,29 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

