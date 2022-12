Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei Airbus SE (ex EADS) am Vormittag zu

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 111,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 111,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 110,96 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 11.880 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 121,06 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,23 Prozent hinzugewinnen. Am 03.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,53 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 28,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 148,18 EUR.

Am 28.10.2022 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 13.309,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.518,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 26,54 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 16.02.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,92 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus