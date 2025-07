Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbus SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 181,90 EUR abwärts.

Die Airbus SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 181,90 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE-Aktie bis auf 181,70 EUR. Bei 182,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 9.860 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.07.2025 auf bis zu 183,12 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 0,67 Prozent Plus fehlen der Airbus SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 45,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,73 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 186,33 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Am 30.04.2025 äußerte sich Airbus SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 0,76 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,54 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 12,83 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,46 EUR fest.

