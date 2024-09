Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagvormittag nahezu unbewegt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 129,84 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bewegte sich um 09:02 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 129,84 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 130,00 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 129,58 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 129,58 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.933 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 33,10 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 7,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,24 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 162,67 EUR angegeben.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 30.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 16,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,60 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.10.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,41 EUR fest.

