Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 92,71 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 92,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 200.957 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 markierte das Papier bei 121,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,42 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2022 bei 86,53 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 141,82 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Am 28.07.2022 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 12.000,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 14.177,00 EUR umsetzen können.

Am 28.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 01.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,96 EUR je Aktie belaufen.

