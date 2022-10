Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag billiger

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 92,77 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 92,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,54 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.411 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 121,06 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 23,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,53 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 141,82 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14.177,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12.000,00 EUR.

Am 28.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 01.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,96 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com