Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag tiefer

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 155,64 EUR.

Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 155,64 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 154,82 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 157,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 69.815 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 172,82 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 11,04 Prozent zulegen. Am 08.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 24,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 164,33 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,69 Mrd. EUR im Vergleich zu 14,90 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 20.02.2025 erwartet. Am 12.02.2026 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

