Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) büßt am Donnerstagmittag ein

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 147,34 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 147,34 EUR ab. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 147,30 EUR nach. Bei 149,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 65.415 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 17,29 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,24 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 179,89 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 EUR gegenüber 0,59 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,83 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 11,76 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 30.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,51 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

