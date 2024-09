Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Airbus SE (ex EADS)

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 130,08 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 130,08 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 129,58 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 130,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.343 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 32,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 120,24 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,23 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 162,67 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Am 30.07.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,34 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,00 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 15,90 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 29.10.2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,40 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Aufschläge in Paris: CAC 40 schlussendlich in der Gewinnzone

Optimismus in Paris: CAC 40 am Donnerstagnachmittag in der Gewinnzone

Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag mit Kursplus