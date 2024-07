Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 132,70 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 132,70 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 131,96 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 133,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 74.080 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 30,23 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (120,24 EUR). Abschläge von 9,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,21 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 160,89 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,76 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,59 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,83 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,76 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q2 2024 wird am 30.07.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 30.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,59 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

