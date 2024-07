Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 132,42 EUR abwärts.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 132,42 EUR abwärts. Bei 132,20 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 133,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.385 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 30,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,20 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,21 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 163,89 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 12,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,07 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 30.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,59 EUR im Jahr 2024 aus.

