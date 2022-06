Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 17.06.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 93,66 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 94,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 93,63 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 13.004 Aktien.

Bei 121,06 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 22,63 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (90,32 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 148,08 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 04.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,72 Prozent auf 12.000,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.460,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.07.2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 27.07.2023.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,98 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie legt zu: Airbus nimmt wichtige Hürde für Langstreckenjet A321XLR - Erstflug absolviert

MTU-Aktie in Grün: Berenberg-Analyst verpasst MTU "Buy"-Rating

Boeing-Aktie gewinnt dennoch: Weniger Flugzeugbestellungen im Mai

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com