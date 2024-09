Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 130,14 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 130,14 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 130,30 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 130,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 31.422 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 32,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 120,24 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,23 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 162,67 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,34 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 16,00 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 15,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

