Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 18.07.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 104,30 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 105,80 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 104,64 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 200.437 Aktien.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,06 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 88,92 EUR. Abschläge von 17,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 148,64 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 04.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,46 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 12.000,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 10.460,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 28.07.2022 erwartet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 27.07.2023 werfen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie fester: Airbus mit mehr Auslieferungen im Juni - Langfristprognose für weltweite Flugzeugauslieferungen augestockt

Boeing-Aktie tiefer: CEO stellt aufgrund von Problemen Zukunft der 737 Max 10 in Frage

So schätzen die Analysten die Airbus-Aktie im Juni 2022 ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus