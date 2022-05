Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) tendiert am Nachmittag tiefer

Um 19.05.2022 16:22:00 Uhr ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 107,04 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 105,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 106,42 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 214.343 Stück.

Am 05.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 121,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 11,58 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 90,32 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 18,51 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 147,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 04.05.2022. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 12.000,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 10.460,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.07.2022 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 27.07.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,93 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus