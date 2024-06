Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) wird am Mittwochvormittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 147,90 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 147,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 147,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 148,46 EUR. Bisher wurden heute 8.203 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 172,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 16,85 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 120,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 18,70 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,42 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 179,89 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 12,83 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 11,76 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 30.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 30.07.2025 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,55 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

