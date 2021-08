Airbus SE (ex EADS)-Aktie aktuell: Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) ins Minus

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 110,74 EUR abwärts. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 110,52 EUR nach. Mit einem Wert von 111,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.611 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 29.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 120,92 EUR. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,87 EUR ab.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 130,81 EUR. Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2022 4,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Airbus SE (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

DAX 40: Das müssen Sie über die kommende DAX-Reform wissen

Boeing-Aktie dennoch im Plus: Boeing liefert weniger Jets aus - «Dreamliner» macht weiter Probleme

Airbus-Aktie fester: Beschäftigte von Airbus-Tochter Premium Aerotec wehren sich gegen Verkaufspläne

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus