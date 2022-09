Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zieht am Nachmittag an

Um 04:22 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 92,87 EUR. Bei 93,09 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,09 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 143.449 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 121,06 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 23,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 88,92 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 4,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 144,73 EUR.

Am 28.07.2022 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,36 Prozent auf 12.000,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 14.177,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 28.10.2022 gerechnet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 01.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 4,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

