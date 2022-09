Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 91,20 EUR abwärts. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 90,90 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,09 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.747 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 121,06 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 24,67 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,92 EUR am 05.07.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 144,73 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 28.07.2022 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12.000,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 14.177,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q3 2022 wird am 28.10.2022 erwartet. Schätzungsweise am 01.11.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,98 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Bildquellen: Airbus