Airbus SE (ex EADS)-Aktie aktuell: Airbus SE (ex EADS) verzeichnet kaum Ausschläge

Im XETRA-Handel kam die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 97,25 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 97,40 EUR zu. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 96,26 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.466 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2021 bei 103,98 EUR. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.05.2020 bei 48,24 EUR.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 108,92 EUR. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 4,17 EUR je Aktie aus.

Airbus SE (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.

