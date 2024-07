Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) schiebt sich am Nachmittag vor

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 132,80 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 132,80 EUR. Bei 133,36 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 132,36 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81.041 Stück gehandelt.

Bei 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 30,14 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (120,24 EUR). Mit Abgaben von 9,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,19 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 160,33 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,59 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,76 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,83 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 30.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

