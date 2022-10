Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag stärker

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 103,28 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 103,40 EUR. Mit einem Wert von 102,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 10.797 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 121,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,36 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 141,82 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 28.07.2022 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,36 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.000,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.177,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q3 2022 wird am 28.10.2022 erwartet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 01.11.2023 werfen.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,96 EUR je Aktie.

