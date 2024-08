Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag schwächer

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 140,26 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 140,26 EUR ab. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 139,84 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 139,84 EUR. Bisher wurden heute 34.625 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 16,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,22 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 161,33 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,34 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 16,00 Mrd. EUR gegenüber 15,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 30.10.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 29.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

