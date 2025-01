Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 166,60 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 166,60 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 163,56 EUR nach. Mit einem Wert von 167,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 195.951 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 3,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,74 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 25,13 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,14 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 166,56 EUR an.

Am 30.10.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,69 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 14,90 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 20.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 12.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,15 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 liegt letztendlich im Plus

Starker Wochentag in Paris: CAC 40-Anleger greifen zu

Gewinne in Paris: CAC 40 liegt am Mittag im Plus