Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) legt am Dienstagnachmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 141,44 EUR zu.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 141,44 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 142,06 EUR. Bei 141,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 170.626 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Gewinne von 22,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,22 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 161,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,00 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,90 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

