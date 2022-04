Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 104,62 EUR zu. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 105,18 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 102,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 120.064 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 05.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 121,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 13,58 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (90,32 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 146,50 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 17.02.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.994,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.751,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 05.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 27.07.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,89 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com