Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 152,88 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 152,88 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 152,18 EUR nach. Bei 153,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 199.328 Stück.

Am 29.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 154,06 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,77 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,08 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 151,88 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vor. Das EPS lag bei 1,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 2,13 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.886,00 EUR im Vergleich zu 20.644,00 EUR im Vorjahresquartal.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 6,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

