Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 132,02 EUR nach.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 132,02 EUR abwärts. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 131,28 EUR. Bei 133,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 133.475 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR. Mit einem Kursverlust von 8,92 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,19 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 162,67 EUR.

Am 30.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,34 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 16,00 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

