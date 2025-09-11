AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 12,18 EUR nach oben.

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 15:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 12,18 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 12,30 EUR. Bei 12,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 129.000 AIXTRON SE-Aktien.

Bei 16,72 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 27,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 30,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,174 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,76 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 31.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 137,41 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,27 Prozent gesteigert.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,728 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

