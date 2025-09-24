AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von AIXTRON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 15,79 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 15,79 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 15,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 201.379 Stück.

Am 28.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,45 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 46,49 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,174 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 15,97 EUR angegeben.

AIXTRON SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 131,78 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 137,41 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,727 EUR fest.

