AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 15,57 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 15,57 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,83 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 15,21 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 460.546 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2024 markierte das Papier bei 16,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 7,42 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 45,71 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,174 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,97 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 31.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ein EPS von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 137,41 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 131,78 Mio. EUR eingefahren.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte AIXTRON SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 0,728 EUR je Aktie aus.

