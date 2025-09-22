AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 14,52 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 14,52 EUR. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 14,54 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 14,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.542 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 16,72 EUR. Mit einem Zuwachs von 15,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 71,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,174 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,83 EUR an.

Am 31.07.2025 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 137,41 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,78 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,728 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Aixtron: Führend in potenzialträchtigem Markt

Aixtron: Das große Erwachen?

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor 5 Jahren verdient