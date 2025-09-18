AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 14,01 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 14,01 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,06 EUR. Mit einem Wert von 13,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31.072 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,72 EUR) erklomm das Papier am 28.09.2024. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 19,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 65,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,174 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 15,83 EUR angegeben.

Am 31.07.2025 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIXTRON SE 0,10 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 137,41 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,78 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 0,728 EUR in den Büchern stehen haben wird.

