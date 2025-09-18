AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 13,90 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:45 Uhr 1,6 Prozent auf 13,90 EUR. Bei 14,06 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 167.238 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 16,72 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,33 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 64,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,174 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,83 EUR.

AIXTRON SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent auf 137,41 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,728 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

