AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagnachmittag mit sattem Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,7 Prozent auf 15,31 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,7 Prozent auf 15,31 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 15,32 EUR. Bei 14,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 801.999 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 28.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,72 EUR. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 8,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 81,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,174 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,83 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 137,41 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR umsetzen können.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,728 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

