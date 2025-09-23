AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag in Grün

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 15,37 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,6 Prozent auf 15,37 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 15,37 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,21 EUR. Bisher wurden heute 23.625 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 16,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,78 Prozent. Bei 8,45 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,174 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 15,83 EUR.

Am 31.07.2025 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,10 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 137,41 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 131,78 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,728 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

